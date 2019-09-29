Değerli kardeşlerim,

17 yıllık icraat dönemimizde, her alanda inanılmaz atılımlar yaptık, Türkiye’yi kalkındırdık. En çok gururlandığım konu nedir biliyor musunuz? Sağlıkta gerçekleştirmiş olduğumuz devrimdir.

Eski Türkiye’de hastalanmaya korkardın. SSK hastanesi ayrı, emekli sandığı ayrı. Ucube bir sistem! Hastaneden sıra almak için gece yarısı gidip adını yazdırman gerekirdi. Sabah sıraya girerdin, ne zaman sıra geleceğini Allah bilir. Torpilli değilsen, tanıdığın yoksa geçmiş olsun! Ölmeden kalabilirsen, belki sıra sana gelirdi. Paran yoksa hastaneden çıkamıyordun. Ambulans diye bir şey yoktu, şansın varsa atların çektiği kızaklar falan denk gelirdi sana. İlâç alamazdın, piyasada yoktu. Hastalanan, öleyim diye duâ ederdi!

Şimdi hastaneler nasıl? Bir kere öyle ayrı gayrı yok, herkes her hastaneye gidebiliyor. Sıra bekleyen var mı hastanede? Ne gezer, evden randevunu alıyorsun, hoop saatinde gidip doktorunu ziyaret ediyorsun. Beklemek yok, kur’a yok, çekiliş yok! Duydum ki, şehir hastanelerimizden birinde görevliler sıra gecesi yapmış... İnsanlar dalga geçiyor, ama ne yapsın adamlar, sıra olmayınca işi eğlenceye vurmuşlar! Eski sıralara özlem duymuşlar belli ki... Şaka bir yana, hasta garantisi verdiğimiz şehir hastanelerini boş bırakmayın, hastasızlıktan başka işlere sarıyorlar sonra...