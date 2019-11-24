Değerli kardeşlerim,

İşsizlik konusunu birkaç haftadır gündemime alıyorum, açıklamalar yapıyorum. Bakıyorum ki içinizde hâlâ anlamayanlar var. Hâlâ, bu konuda hükümetin bir suçu varmış gibi konuşanları duyuyor ve çok kızıyorum. Olan şudur: İstihdam, artması gerektiği kadar arttığı halde iş arayanların sayısı bir anda patlama yaparak oldukça yüksek seviyede artmış.

Ekonomi dediğimiz şey, arz-talep dengesi üzerine kuruludur. Küre-i arzın dengesi bozuldu mu, biliyorsunuz depremler olur. Ekonomide de böyledir. Talep dengesiz bir şekilde artarsa arz ne yapsın? “Arzın merkezine seyahat” en sevdiğim kitaplardan biridir. Sonra, “Denizler altında yirmi bin fersah” kitabı geliyor. Neredeeeen nereye… bir zamanlar devr-i âlem yapmak için seksen gün gerekiyordu.

Hamdolsun, artık böyle bir Türkiye yok, o devirler geçti. Bütün devir işlemleri artık saniyeler içinde gerçekleşiyor. Ümmetin devir hızı yükseldi. Ümmetimiz, rahatlıkla ve başı dönmeden bütün devirlerimize yetişmeye başladı. Resmen torku yükseldi ülkenin… Evet, yükseldi, ama buna mukabil masraflar da biraz arttı. EYT’liler kusura bakmasın, çok ince hesaplama yaptık, ama onlara ayıracak bir kaynağımız yok. Doluya koysak almıyor, boşa koysak dolmuyor…