BîHaber: “Avrupa’nın en büyük Wikipedia’sı Türkiye’de törenle açıldı” Taktakvim: “Ezberci, kopyala-yapıştırcı gençlere gün doğdu: Wikipedia artık açık!” Sabbah: “Ekonomide yükseliş ve şahlanış dönemi hayırlı olsun!”

Okunma Sayısı: 74

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.