ABD’den Kongre’ye F-35 mektubu

ABD Dışişleri Bakanlığının Türkiye’nin F-35 programına dönüşü, S-400 sorunu ve Hamas’la ilişkilerine yönelik değerlendirmeleri içeren mektup yazdığı ortaya çıktı.

Yunanistan gazetesi Kathimerini’nin ulaştığı belgeye göre mektup, Beyaz Saray’ın talebi üzerine ABD Başkanı Donald Trump adına Demokrat Kongre Üyesi Wesley Bell’e gönderildi. Dışişleri Bakanlığı Yasama İşleri Bürosu tarafından hazırlanan cevapta, Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılması için Amerikan yasalarında öngörülen şartları henüz karşılamadığı belirtildi. Karar’ın haberine göre, mektubun en dikkat çekici bölümlerinden birini Hamas’ın Türkiye’deki malî faaliyetlerine ilişkin değerlendirme oluşturdu. Mektupta şu ifadeye yer verildi: “Hamas’ın fonlara erişmek için Türkiye’deki kayıt dışı finans ağlarını ve ruhsatsız döviz bürolarını kullanması endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu yasa dışı finansman akışlarını kesmeye kararlıyız.” ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye F-35 transfer edilebilmesi için Ankara’nın Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemine veya ilgili ekipmanlara artık sahip olmadığının kesinleştirilmesi gerektiğini bildirdi. Haber Merkezi

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