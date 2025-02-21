Açlık gerçeğini TÜSİAD resmiyle kapatamazsın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sosyal medya hesabından, “üç çocuktan biri okula aç gidiyor” başlıklı gazete kupürü ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’ın polis eşliğinde götürüldükleri fotoğrafını birlikte kullanarak, “İş dünyasına korku salarak, refahı artıramazsınız. Yukarıdaki gerçeği, aşağıdaki fotoğrafla kapatamazsınız” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi

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