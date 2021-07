'Adaletin olmadığı yerde ekmek de huzur da yoktur'

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Dünya Hukuk Günü açıklamasında, “Adaletin olmadığı yerde huzur da ekmek de yoktur.” dedi.

Yeneroğlu, Dünya Hukuk Günü kapsamındaki basın açıklamasında Türkiye’nin hukuk devletinden uzaklaşarak, organize suç örgütlerinin el üstünde tutulduğu, belirli müteahhitlerin zengin edildiği 3. Dünya ülkesi haline geldiğini ifade eden Yeneroğlu, “Türkiye bugünü hukuk devletinin yok sayıldığı ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ayaklar altına alındığı, yargı bağımsızlığının yok edildiği, savcıların soruşturma açmak için iktidardan işaret beklediği tam bir hukuksuzluk düzeni içerisinde yönetilen bir ülke olarak geçirmektedir. Ve ne yazık ki, organize suç örgütlerinin el üstünde tutularak devleti yönetenlerle iş birliği yapabildiği, yasalara uygun olarak namusuyla iş yapmak isteyen yatırımcıların mülkiyetlerine yasadışı örgütlerce ‘çöküldüğü’, devletin ihalelerinin hep aynı şirketlere verildiği 3. dünya ülkesi haline gelmiştir” dedi.

Her farklı sesin ‘terörist’ veya ‘vatan haini’ ilan edildiği bir ülke

Yeneroğlu, “Toplumun bütün kesimlerinin içinde bulunduğumuz durumdan hoşnutsuzluğu, gençlerin başka ülkelerde gelecek hayalleri kurması Türkiye’nin her geçen gün nasıl bir çıkmaza doğru sürüklendiğinin en açık işaretidir” dedi ve ekledi: “Elbette adaletin olmadığı yerde huzur da ekmek de yoktur. Türkiye’de işsizliğin ve her geçen gün artan yoksulluğun sebebi zaten bu hukuk tanımaz iktidardır. İnsanı insan yapan en temel haslet olan düşüncenin ve düşüncelerini özgürce ifade etmenin önündeki her türlü engel kalkmadıkça Türkiye içine girdiği bu girdaptan kurtulamayacaktır. İnsan kaçırma, işkence ve kötü muamelenin sıradanlaştığı ve hatta en üst düzey yöneticiler tarafından dahi teşvik edildiği, toplumun baskı altına alındığı, her itiraz edenin susturulduğu, her farklı sesin ‘terörist’ veya ‘vatan haini’ ilan edildiği bir ülkede hak-hukuk-özgürlükten söz edilemeyeceği gibi herhangi bir ekonomik iyileşme de beklenemez.”