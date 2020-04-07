Akşener: Müteahhite gelince kaynak bol

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER, HÜKÜMETİN BAĞIŞ TOPLAMASINI ELEŞTİREREK, “MÜTEAHHİDE GELİNCE KAYNAK BOL, VATANDAŞA GELİNCE IBAN ÜZERİNDEN BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILIYOR” DEDİ.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın, salgınla mücadele sürecinde başarılı bir sınav veremediğini belirterek, Bilim Kurulu’nun önerilerinin de yeterince dikkate alınmadığını söyledi. Akşener, “2 ay önce bazı sorular sordum. Sahra hastaneleri için hazırlıklarınız tamam mı? Salgın hastanelerini belirlediniz mi? İhtiyaç duyulabilecek tıbbi malzeme ve insan kaynağını planladınız mı? Salgının ileri bir noktaya gelmesi durumunda, bulaşımı azaltacak-durduracak önlemler için ön hazırlıklarınızı yaptınız mı? Zaman, bu soruların ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Devlet her ihtimali düşünür, imkanları ölçüsünde yaklaşmakta olan tehlikeye karşı hazırlık yapar. Maalesef iktidarın bu konuda yeterince dikkatli olduğunu söyleyemiyorum. Sorduğum sorulara cevap ya da bunlarla ilgili bir açıklama alamamıştık. Bugün yaşadıklarımızdan öğreniyoruz ki, aslında verebilecekleri bir cevapları da yokmuş. Çünkü gerektiği gibi çalışmamışlar, dünyada olanlardan ders çıkarıp atılması gereken adımları zamanında atmamışlar” ifadelerini kullandı.

Bu anlayış salgını durdurmaz

Vatandaşa nakit yardımından, zorunlu karantinaya ve hatta maske kullanımına kadar aslında çoktan değerlendirilip somut kararlar alınmış olması gerektiğini belirten Akşener, “Sadece bu bile, iktidarın planlı bir kriz yönetimi sürecinden ziyade her gün nur topu gibi farklı bir krizi yöneten bir süreçle iş götürdüğünü bize gösteriyor. İhtiyaç hasıl oldukça adım atıyorlar ve maalesef salgını durdurmaktan çok, neden olacağı hasarı tamire yönelik bir yol haritaları var. Bu anlayış, salgını durdurmaz. Tayyip Erdoğan’ın yönetim biçiminde ‘Azar azar tedbir almak, radikal tedbirlerden kaçınmak, bilime inanmamak, her şeyin arkasında bir komplo aramak’ var. Bu arkadaşlar iktidarları boyunca kriz yönetmediler. Kaldı ki, olası bir krizde çok ihtiyaç duyacakları birçok devlet organizasyonunu da çeşitli vehimlerle dağıttılar. Mesela İstanbul’da tablonun kötü olduğunu bir aydır biliyoruz. Yakından takip ediyoruz. Bu bir aylık gecikmenin sonunda, durum kontrolden çıkacak aşamaya gelince kentin bağlantısını kestiler. Salgın Türkiye’ye geç geldi, dolayısıyla iktidarın hazırlık yapacak, plan yapacak ve bunun altyapısını hazırlayacak vakti vardı. Bu fırsatı değerlendiremediler, uyarıları da dinlemediler. İktidarın kriz yönetimdeki acemiliğinin bedelini herkes ödüyor” dedi.

Nerede kaldı itibar?

Sözcü’nün haberine göre Akşener, “Bir iktidar düşünün ki, açıkladığı pakette kendisi vatandaşına kredi veriyor, nakit yardım için parayı vatandaşına IBAN göndererek çözmeye çalışıyor. Ama görüyoruz ki, pakette müteahhitlere kaynak yaratmayı unutmamışlar. Müteahhide gelince kaynak bol, vatandaşa gelince IBAN üzerinden bağış kampanyası başlatılıyor. Bir bakın yabancı ülkelerin açıkladığı paketlerin kapsamına. İşte o zaman devlet olmak nedir, devlet yönetmek nasıl olur görürsünüz. Hangi konuda iktidarı uyardıysak bugün hepsini problem olarak karşımızda buluyoruz. ‘Başkanlık sistemi yanlış. Merkez Bankası’nın kaynaklarına dokunmayın, onlar kefen paramız. Tarıma önem verin. Köprü, tünel, otoyol, havaalanını devlet yapsın, ucuza mal ederiz. Saraydan çıkın, israf etmeyin’ dedik. Onlar, ‘İtibardan tasarruf olmaz’ dedi. ‘Ekonomi uçtu, uçuyor, uçacak’ dedi. Şimdi devlet vatandaşına IBAN gönderip yardım istiyor. Sorarlar: Nerede kaldı itibar?” şeklinde konuştu.