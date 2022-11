Artık 7. ayağı soramazlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuştu.

AKP’nin Anayasa değişikliği için HDP ile görüşmesi ve Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bu toplantıya dair açıklamalarını doğru bulduğunu söyleyen Davutoğlu “HDP, TBMM’de grubu bulunan bir siyasi parti. Dolayısıyla AK Parti heyetinin HDP’yi ziyaret etmesi, bilgilendirmesi bence doğrudur. Sayın Bahçeli’nin de sürpriz bir şekilde bunu makul görmesi de doğrudur. Ancak, yanlış olan Türkiye’ de maalesef Cumhur İttifakı’nın hemen her alanda riyakar bir siyasi anlayışı var. Kendilerine her şeyi helal kılıp, başkalarına her şeyi haram kılmaya dayalı bir yaklaşım içinde siyaset yapıyorlar. 10 aydır Altılı Masa hakkında ‘Yedinci ayağı HDP’dir’ diye sürekli bunu da terörle işbirliği olarak yorumladıktan sonra, Ak Parti heyetinin HDP’yi ziyaret etmesi, Bahçeli’nin bunu makul görmesi bu riyakar siyasetin bir yansımasıdır. Yoksa özde yanlış işler değil bunlar” dedi. Davutoğlu, “Bu çifte standardın, bundan sonra Altılı Masa’ya dönüp yedinci ayağını sorma hakları kalmadı” diye konuştu.

Haber Merkezi