Bakan Bozdağ’a Yusuf Kerim sorusu

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından cevaplandırılması isteğiyle Meclis Başkanlığına sunduğu önergesinde “Yusuf Kerim’in sağlığı için annesinin infazın ertelenmesi için bir çalışmanız olacak mıdır?

Cezaevlerinde annesiyle beraber kalan çocuk sayısı kaçtır, bu çocukların eğitim, beslenme ve sağlık durumları nasıldır?” diye sordu. Çapa Tıp Fakültesinde yatan altı yaşındaki Yusuf Kerim’in hastalığı doktorlarının ifadesiyle günden güne kötüleştiğini söyleyen Karaduman, “Annesi cezaevinde olan Yusuf Kerim’in babası ise hasta çocuğuna bakması için işten ayrılmak zorunda kalmıştır. 6 yaşındaki kanser hastası Yusuf Kerim’in bakımının yapılması ve hastalığının ilerlememesi için anne sıcaklığına ve şefkatine ihtiyacı vardır. Bunun için bu çocuğun annesine kavuşması gerekmektedir. Yusuf Kerim ve istisnasız tüm Yusuf Kerimler, annesiyle birlikte olmalıdır. Bunun niçin Yusuf Kerim’in annesi ya serbest bırakılmalı ya da infazı ertelenmelidir. Bakanlığınızın Yusuf Kerimlere yönelik çalışmaları merak edilmektedir” dedi. Ankara - Recep Gören

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