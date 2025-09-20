Erdoğan Trump’la görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlayacağını duyurdu.

Sosyal medya platformu Truth Social’dan açıklamayı yapan Trump, ABD ve Türkiye’nin ticarî ve askerî anlaşmalar üzerinde çalıştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından “Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız” açıklaması yaptı. Haber Merkezi

