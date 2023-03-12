Çadırlar yetersiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Ülkü Zeynep Babacan ile birlikte deprem bölgesi ziyaretlerine devam ediyor.

Ali Babacan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşarak şu notu düştü: “Adıyaman’ın ardından Malatya’dayız. Çadırlar var ama yetersiz. Barınma ihtiyacı karşılanmalı. Hızla konteynerlara geçiş planı yapılmalı ve açıklanmalı. İhtiyaçlar hayati, önlemler hızlandırılmalı.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 57

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.