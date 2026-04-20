Çocuklarımızı kaybetmeyelim

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, il başkanlığı kongresinde okul şiddetini toplumsal güvenlik meselesi olarak tanımladı. “16 yaş altına sosyal medya sınırlaması mutlaka getirilmelidir. TikTok ve Discord gibi sayfalar kapatılmalıdır.” dedi.

Çocukların olumsuz etkilendiği sosyal mecralar hakkında önlem alınması gerektiğini belirten Destici, “Maalesef çocuklarına, evlatlarına sahip çıkmayan, onlarla ilgilenmeyen, onların derdiyle dertlenmeyen, onları takip etmeyen pek çok aile çocuklarını kaybetti. Okul şiddeti artık yalnızca bir eğitim problemi değil, doğrudan bir toplumsal güvenlik meselesidir. Toplumumuzun tamamını tehdit etmektedir. Eski reflekslerle, mevcut tedbirlerle hareket etmek sıkıntıları asla çözmeyecektir bugün çözmediği gibi.” değerlendirmesinde bulundu. AA

