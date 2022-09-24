Dar gelirli nasıl ev alsın

Demokrat Parti Sözcüsü Dr. Neslihan Çevik, gündeme ilişkin olarak yaptığı haftalık değerlendirmede iktidarın yanlış politikalarına çözüm önerilerini sıraladı.

Recep Gören - ANKARA

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 250.000 konut ve 50.000 işyerinden oluşacak bir sosyal konut projesi açıkladığını söyleyen Çevik, Demokrat Parti olarak dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak için atılacak her adımı desteklediklerini belirterek, “Açlık sınırı altında yaşayan kiracı nasıl ev alsın?” diye sordu.

Çevik, Bir evde tek bir asgari ücretli varsa ve bu kiracı ev halkı açlık sınırının 1.390 TL altında yaşıyorken, yani hali hazırda yaşamını sürdüremezken, nasıl ev alacak? Diyelim ki bir evde 2 asgari ücretli çalışıyor. Bu yaklaşık 11.000 Lira gelir demektir. Vatandaşlarımız, yeni ev teslim olana kadar kendi evinin kirasını da ödemeye devam edecek elbette. Bunun yanında elektrik, su, mutfak masrafları gibi geçim masrafları da olacak. Hepsini topladığımız zaman masrafları aşağı yukarı 10.000 lirayı bulacak. Peki bu evde yaşayanlar 1.000 Lira ile mi geçinecek? İktidara bakarsanız çözümü bulmuş; Bakan Kurum diyor ya ‘eş dosttan borç alın, ek mesai yapın’. Allah aşkına söyleyin, acaba bunlar hangi dünyada yaşıyorlar?” dedi.