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28 MART 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Demokrat belediyecilik sorunları çözecek

28 Mart 2024, Perşembe
Fatih Belediye Başkanlığı için merkez sağın kalesi Demokrat Parti çatısı altında demokrat belediyeciliği göstermek için DP Belediye Başkan Adayı Adem Tekle kolları sıvadı.

Fatih Belediye Başkanlığı için merkez sağın kalesi Demokrat Parti çatısı altında demokrat belediyeciliği göstermek için DP Belediye Başkan Adayı Adem Tekle kolları sıvadı.

Seçim çalışmalarına devam eden Tekle şunları söyledi:

“Biz yaptık yine yaparız diyoruz. Neden? Demokrat Parti 78 yıllık bir gelenek. Adnan Menderes’ten Süleyman Demirel’e istikrar abidesi olarak ve demokrat misyonu koruyarak yoluna devam ediyor. Fatih’in temel sorunlarını çözmenin, her kesime, her kimliğe eşit hizmet götürmenin çabası içerisinde olacağız. Stk’lar ve işadamları ile maddi manevi Fatih’i cazibe merkezi yapacağız. Eminönü, Vezneciler ve Karagümrük’ten Kocamustafapaşa ve Mevlanakapıya kadar her yerine eşit hizmet götüreceğiz. Düzensiz göç ile gelen kayıt dışı göçmen sorununu çözecek, sosyal hayatı tehdit eden her türlü madde bağımlılığı ve kültürel bozukluklar ile mücadele edeceğiz.”

İstanbul - Seyhan Şentürk

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