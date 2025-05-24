Erdoğan’a “demokrasinin önünü aç” çağrısı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yeniden aday olma derdim yok” sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Babacan, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi: “Kurumların güçlü olduğu ülkeler topyekun zenginleşir. Gücün tek elde toplandığı ülkelerde geniş fakirlik olur, bir avuç insan zenginleşir. Tam da o oluyor şu anda Türkiye’de. Dolayısıyla yapılması gereken artık Sayın Erdoğan’ın yavaş yavaş ülke yönetimini başkalarına devredeceği bir hazırlığı yapmasıdır bugünden itibaren. Eğer Sayın Erdoğan bu ülkede tarihte son dakikada da olsa bir olumlu not düşmek istiyorsa ülkede demokrasinin önünü açmalıdır, ülkede hukukun önünü açmalıdır.” Ankara - Anka

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