Erdoğan’dan Yargıtay’a destek

Yargıda ‘Can Atalay’ krizine neden olan Yargıtay’ın AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusu kararına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay’ı destekledi.

AYM’nin Yargıtay’ın hak ihlali kararına uymamasını ‘hafife’ alamayacağını belirten Erdoğan, “Şu an itibarıyla Yargıtay’ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz. Eğer partimden bazı arkadaşlar da burada Yargıtay’ı yerip, AYM’ye övgüler düzüyorsa yanlış yapıyorlar. Her şeyden önce Yargıtay’ın bir yüksek mahkeme olduğunu herhalde kimse inkar edemez. Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir. Şu an itibarıyla Yargıtay’ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez. Anayasa Mahkemesinin kararına karşı Yargıtay da şu anda demiştir ki “Sen yüksek mahkemeysen ben de yüksek mahkemeyim ve yüksek mahkeme olarak da şu anda sizinle ilgili bir yaptırımı ben de talep ediyorum.” Bu talebinin gereğini bekliyor ve bu talebine karşı bunun gereğini yerine getirecek olan merci neresiyse o merciden bu talebini istiyor. Bu parlamentoysa parlamentodan istiyor” dedi.

Haber Merkezi