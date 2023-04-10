Erdoğan İsrail’in Orta Doğu’daki tek dostu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet’e röportaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için “İsrail ile iç içe. Erdoğan şu anda İsrail’in Orta Doğu’daki tek dostudur” diyen Karamollaoğlu, “ABD’ye gidip geldikten sonra ‘Ben Büyük Orta Doğu Projesi’nin eş başkanıyım’ dedi. Ama ne olduğunu anlatmadı, sonradan biz öğreniyoruz ki BOP’un esas adı Büyük İsrail Projesi. İsrail Nil’den Fırat’a kadar olan toprakların kendilerine vaat edildiğine inanıyor. Orada şu anda iskan edilen bizler dahil herkesi kendi topraklarında olmakla suçluyor. Tayyip bey BOP’un hala eşbaşkanı.” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 313

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.