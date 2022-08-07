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7 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

Ette indirim oyunu

07 Ağustos 2022, Pazar
Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Et ve Süt Kurumunun (ESK) kuzu eti fiyatında %25 indirime gitmesini, algı operasyonu olarak değerlendirdi.

ESK’nın toplamda 18 mağazası olduğunu hatırlatan Sarıbal, “Vatandaş ucuz et yesin diye indirim yaptıklarını söylüyorlar. 18 mağazada yapılan satışla kaç vatandaş ucuz ete ulaşmış olacak ki? İnsanlarımızın ucuz et yiyebilmesi için besicilerimizin desteklenmesi, yem başta olmak maliyetlerinin düşürülmesi ve vatandaşın alım gücünün yükseltilmesi gerekir” diye konuştu. Et ve Süt Kurumunun yaptığı indirimin aslında bir algı olduğunu rakamlarla ortaya koyan Sarıbal, “Et ve Süt Kurumunda daha önce ortalama kuzu etinin kilo fiyatı 136 lira, toklu etin fiyatı 97 lira ve koyun eti 77 liradan satılıyordu. Bu satış fiyatları alım fiyatlarına göre %50 daha pahalı satılıyordu. Şimdi ise alım fiyatlarına göre %10 ila %20 arasında karla satılıyor. O zaman demezler mi sen eti halkına %50 zamlı satarken hiç mi utanmıyordun diye” ifadelerini kullandı.

Ankara - Ahmet Terzi

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