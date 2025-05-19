Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sürecinde 55 milyar dolar rezervin tüketildiğini belirterek “Tarih sizi ‘faize karşıymış gibi görünen en büyük faizciler’ olarak yazacak. Tefecileri ihya ederken, ülkenin üreticisini yüzde 70 faizli kredi borcuna mahkûm ettiniz. Türkiye’nin gece gündüz alın teriyle üreten, istihdam sağlayan KOBİ’lerini, sanayicisini, esnafını, emekçisini bozuk para gibi harcadınız. Tarih sizi ‘16 milyon seçmenin iradesine uyduruk suçlamalarla yapılan 19 Mart darbesinin finans ayağı’ diye hatırlayacak” dedi.

İstanbul - anka

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