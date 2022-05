Her açıklanan programla daha kötüye gidiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

İktidarı eleştiren Kılıçdaroğlu, “Her birimizin düşünceleri endişeleri var ama endişelerimizi yok etmek, düşüncelerimizi iyiliğe yönlendirmek zorundayız. Ülkemize barışı getirmek zorundayız. İçinde bulunduğumuz karamsar atmosferden çıkarmak zorundayız. Biz neyi nasıl yapacağımızı, hangi araçları nasıl kullanacağımızı geniş kitlelere anlatıyoruz. Çünkü devlet şahsileştirilemez, kişiye indirgenemez. Her birimize ama her birimize düşen sorumluluklar var. Program üzerine program açıklıyorlar ama bir kişinin programı. Her açıklanan programla ekonomi biraz daha kötüye gidiyor. Çünkü “Ben ekonomistim” diyen kişinin ekonominin ‘e’sinden anlamadığını hep beraber gördük” ifadelerini kullandı.

