İktidar sorumluluk alsın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “MHP, Cumhur İttifakı’nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir” sözlerine videolu mesaj verdi.

Davutoğlu, “Sayın Bahçeli’ye de bir karar vermesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Devekuşu misali gibi davranmasın. İktidar ise sorumluluk alsın. Muhalefet ise bu iktidarın hatalarını daha çok paylaşmadan muhalefet konumuna geçsin” dedi. Bahçeli’nin Salı günkü grup konuşmasında sorumluluklarının muhalefet olduğunu ilân ettiğini söyleyen Davutoğlu şunları söyledi: “Hani devekuşuna, ‘Yük taşı’ demişler, ‘Ben kuşum’ demiş. ‘O zaman uç’ demişler, ‘Ben deveyim’ demiş. Sayın Bahçeli öyle bir konumda görüyor ki kendisini, güç kullanmak gerektiğinde iktidar; sorumluluk almak gerektiğinde muhalefet oluveriyor” ifadelerini kullandı. Ankara - Recep Gören

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