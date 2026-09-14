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15 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Çiftçi bu dönemin Millî Mücadele kahramanı

14 Eylül 2026, Pazartesi 17:00
Yeni Yol Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, üzüm üreticilerini ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından, “Bu dönemin çiftçisi, bu dönemin Millî Mücadele kahramanıdır” başlığıyla video paylaştı. Videoda üzüm üreticisinin, “Millet Arap ülkelerini cennete çeviriyor. Bizim cennet ülkemiz çöle çevriliyor. Reva mı bu bize?” sözleri üzerine Sema Silkin Ün, “Vallahi çok büyük bir mücadele veriyorsunuz. Ben hep diyorum, bu dönemin çiftçisi bu dönemin Millî Mücadele kahramanı. Bu tarım politikasının değişmesi lazım. Bu milleti mutlu etmeyen, çiftçinin yüzünü güldürmeyen bu politikanın gidecek bir yeri yok” dedi. Ün, üreticinin 8 ay sonra aldığı üründe emeğinin yanı sıra mazot, gübre, muşamba gibi giderleri bulunduğunu anlatarak, “Var da var. Getiri gelecek diye bekliyorsun ama zarar. Geçen senenin 25 lirası bu sene 15 liraya, 16 liraya düştüyse ful zarar. Üzümün bu sene rekoltesi iyi ama zarar” ifadelerini kullandı. Bir üzüm üreticisi Ün’e, mahallelerindeki üreticilerin en az yüzde 20’sinin işi bırakacağını anlattı.

Haber Merkezi

 

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