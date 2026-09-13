Rakamları makyajlayarak fabrikaların bacasını tüttüremezsiniz

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri’de 1953’ten bu yana üretim yapan Orta Anadolu Mensucat’ın artan maliyetler, ağırlaşan finansman yükü ve daralan talep nedeniyle üretimini sonlandırmasının uygulanan yanlış ekonomi politikalarının acı bir sonucu olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fabrikalar kapanıyor, tezgâhlar duruyor, üretim ve istihdam Türkiye’den uzaklaşıyor” diyen Arıkan, “Bir ülke fabrikalarını ve üreticisini kaybediyorsa, iflas eden yalnızca şirketler değil; uygulanan ekonomi politikasıdır! İktidar ise bu acı ve müflis tablo karşısında dahi istatistik oyunlarıyla ‘ekonomiyi düzeltiyoruz’ diyerek milletimizi rakamlara inandırmaya çalışıyor. Rakamları makyajlayarak kapanan fabrikaların bacasını tüttüremez, duran tezgâhı çalıştıramaz, kaybedilen istihdamı geri getiremezsiniz. Ekonominin gerçeği tablolarınızda değil; kapanan fabrikalarda, duran tezgâhlarda ve işini kaybeden insanlarımızdadır!” dedi. Ankara - Mehmet Kara

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