İmamoğlu: Partizanlık bitti, artık liyakat ve ahlak var

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde vatandaşlara hitap etti.

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, "Kimseyi dışarıda bırakmayın, kimseyi ayrıştırmayın. Artık partizanlık bitti, artık liyakat ve ahlak var. Artık hak, hukuk, adalet var." dedi.

İmamoğlu, Seyrantepe'deki CHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nden ayrıldıktan sonra konvoy eşliğinde Beylikdüzü'ne geçti.

Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı'nda parti otobüsünden halka hitaben konuşma yapan İmamoğlu, sözlerine "Sevgi kazanacak demiştim. Ne mutlu bana ki sevgi kazandı. Ben yurdum insanını çok seviyorum. Kim olduğunun önemi yok. Yıkın bütün ön yargıları, yıkın. Zihninizdeki bütün ön yargıları yıkın. Hiç kimsenin yaşamı, biçimi, giyimi, kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik." diyerek başladı.

İmamoğlu, inançlara saygı için, Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş-ı Veli'yi hatırlatmak için geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz bu şehirde herkesin inancına saygı duyan, bu ülkenin, bu şehrin gelişmesi için aklı, bilimi tercih eden, yok Alevi'si, Sünni'si, herkesi kucaklamaya geldik. Bu şehirde azınlık diye bir kavram yok. Biz bu şehirde Rum'u, Ermeni'si, Süryani'si, Yahudi'si, herkesi kucaklaşacağız. Biz bu şehirde demokrasiyi, adaleti inşa edeceğiz. Biz bu güzel şehirde size söz veriyorum, geleceği inşa edeceğiz. Maneviyatını bilen, maneviyatına, milli değerlerine her daim sahip çıkan, vatanın bölünmez bütünlüğünü her yerde savunan ama yanı sıra her yerde 'Tam bağımsız Türkiye' diyen, biz aynı zamanda gelecek için fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Biz size söz veriyoruz, ne sizi aldatacağız ne de aldanacağız."

"Ben, İstanbul ittifakını teşekkür ediyorum"

Ekrem İmamoğlu, siyaseti ahlakla buluşturacaklarını ifade ederek, "Ben bu şehirde hepinize söz veriyorum; çocukların, gençlerin 'Ekrem Ağabeyi' olmaya geliyorum. Güzel işler başaracağız. Çok güzel işler başaracağız. Bu şehirde biliyorum bugün demokrasiyi tamir ettiniz. Yaşa İstanbul. 6 Mayıs'a, o bir avuç insana en güzel cevabı verdiniz. Helal olsun size. Artık gülelim öyle değil mi? Bu akşam harika bir akşam. Bu akşam muazzam bir akşam. Size layık olmak için çok çalışacağız." diye konuştu.

Bu süreçte yanında olan eşine, ailesine, İstanbul'un gençlerine, teşekkür edip, ailesinin kendisine güç katacağını ifade eden İmamoğlu, "Benim ailem siyasette ben koşarken sadece bana destek olacak. Siyaset hizmet alanıdır, görev alanıdır. Hizmet edeceğiz." dedi.

İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve her iki partinin il başkanlarına teşekkür ederek, "Ben, İstanbul ittifakını teşekkür ediyorum. İçinde herkes var. Yol arkadaşlarım, gönüllüler var. HDP'li kardeşlerim var. AK Partili, MHP'li, Saadet Partili kardeşlerim var. Demokrat Partili, DSP'li, Büyük Birlik Partili hemşehrilerim..." diye konuştu.

"Yarından tezi yok işimize başlıyoruz"

Partilerin, hizmet için araç olduğunu dile getiren İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Partilerin liderlerini, farklı yerlere koyarak milletimizin iradesini sıkıntıya asla sokmayacağız. Her zaman şunu söyledik; asıl olan millettir, milletimizdir. Dolayısıyla her zaman millet üstündür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunu hiç unutmayacağız. Yarından tezi yok işimize başlıyoruz. İstanbul için çok çalışacağız. Hepinize söz veriyorum.

Bu güzel akşamda bizi yalnız bırakmadınız. Bundan sonra da yalnız bırakmayın. İstanbul'da seferberlik başlatacağız, İstanbul'u hep birlikte ayağa kaldıracağız. Kısa zamanda büyük işler başarmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Şimdiden yol arkadaşlığınız için teşekkür ediyorum. Herkese selam söyleyin, herkesi kucaklayın. Ekrem İmamoğlu'nun size selamı var deyin. Kimseyi dışarıda bırakmayın, kimseyi ayrıştırmayın. Artık partizanlık bitti, artık liyakat ve ahlak var. Artık hak, hukuk, adalet var."

Siyasetle de barışacaklarını ifade eden İmamoğlu, "Bu toplum özgürlüklerle buluşacak. Ben milletimize inanıyorum. Beni kutlayan Sayın Cumhurbaşkanına ve Sayın rakibimize de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, toplumu kucaklaştıracaklarını, her şeye rağmen bunu başaracaklarını belirterek, "Büyük dostlarıma, komşulara, hemşehrilere son mesajımızı hep beraber söyleyelim; her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.