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13 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Tüketici de üretici de korunmuyor

13 Haziran 2026, Cumartesi 00:18
Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, et fiyatlarını düşürmek amacıyla yapılan canlı hayvan ithalatında maliyet ile satış gelirleri arasındaki farkın açıklanması gerektiğini söyledi.

İthal edilen 500 bin baş hayvanın yaklaşık 805 milyon dolara mal olduğunu belirten Altıntaş, satışlardan elde edilecek gelirin ise 1,3 milyar dolara yaklaşacağını ifade ederek, ortaya çıkan farkın hangi kalemlerden kaynaklandığının kamuoyuna açıklanmasını istedi. İthalatın tüketiciye ucuz et olarak dönüp dönmediğinin sorgulanması gerektiğini vurgulayan Altıntaş, üreticinin kazanamadığı, tüketicinin de daha uygun fiyata ete ulaşamadığı bir ortamda bu politikanın amacının tartışmalı hale geldiğini söyledi. Tarım politikalarının birkaç büyük işletmeyi değil, üreticiyi, besiciyi ve tüketiciyi koruması gerektiğini belirten Altıntaş, Et ve Süt Kurumu’nun tüm maliyet ve satış hesaplarını şeffaf biçimde paylaşması çağrısında bulundu.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

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