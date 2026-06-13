Faizde Arjantin’i solladık

Merkez Bankası faizi 3’üncü kez peş peşe sabit tuttu. Enflasyonda Arjantin’i geride bırakan Türkiye, faizde de geçti.

Bu nasıl faizle mücadele?

Faize para dayanmıyor

Nefes’in haberine göre, uzun yıllardır yüksek faiz ve yüksek enflasyon denildiğinde ilk akla gelen ülke olan Arjantin’in politika faizi yüzde 29 seviyesinde kalırken, Türkiye yüzde 37 ile dünyanın en yüksek politika faizine sahip ülkeleri arasındaki ilk sıraya yükseldi. Trading Economics verilerine göre Türkiye’nin ardından Angola yüzde 17, Brezilya yüzde 14.5, Bangladeş ve Burundi yüzde 10, Belarus ise yüzde 9.75 politika faizine sahip bulunuyor. Gelişmiş ekonomilerde ise faiz oranları çok daha düşük seviyelerde seyrediyor. Ancak tablo sadece politika faizinde değil, kredi maliyetlerinde de Türkiye’nin dünyanın en üst sıralarında yer aldığını gösteriyor. Verilere göre Zimbabwe yüzde 46.02 ile ilk sırada yer alırken Türkiye yüzde 40’lık kredi faiziyle ikinci sırada bulunuyor. Böylece Türkiye, vatandaşın ve şirketlerin krediye erişim maliyetinde dünyanın en pahalı ikinci ülkesi konumuna gelmiş durumda.

Haber Merkezi