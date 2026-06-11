Dünyanın menfaati barışta

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD-İran gerilimi ile ilgili, “Görmek istediğimiz şey kalıcı bir ateşkes. Oradaki çatışmanın yatışmasını istiyoruz. Çünkü bu herkesin çıkarına” dedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABC News kanalına verdiği röportajda, Orta Doğu’daki güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Albanese, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimin küresel ekonomi üzerindeki sonuçlarına vurgu yaparak kalıcı bir ateşkese varılmasını ve Orta Doğu’daki çatışmanın yatışmasını istediklerini söyledi. “Savaşın etkisini her gün hissediyoruz”

Başbakan Albanese’ye ABD ordusunun bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran’a yönelik saldırılar düzenlediği hatırlatılarak, ateşkesin bozulabileceğinden ne kadar endişeli olduğu soruldu. Savaşın insanî etkisinin yanı sıra ekonomik etkilerinden ve bu durumun düzelmek yerine daha da kötüye gitmesinden endişe duyduklarını belirten Albanese, “Gerginliğin azaltılmasını yalnızca Orta Doğu’daki etkisi sebebiyle istemiyoruz. Biz oradan uzaktayız ama burada her gün bunun etkisini hissediyoruz” dedi. Kalıcı ateşkes istiyoruz Albanese, küresel ortamın oldukça belirsiz olduğuna ve ekonomi piyasalarının ABD’de ya da başka yerlerde yapılan açıklamalara tepki verdiğine işaret ederek, “Görmek istediğimiz şey kalıcı bir ateşkes. Oradaki çatışmanın yatışmasını istiyoruz çünkü bu herkesin çıkarına. Bu, kesinlikle küresel ekonominin de çıkarına” ifadesini kullandı. AA

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