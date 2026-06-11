"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Dünyanın menfaati barışta

11 Haziran 2026, Perşembe 09:37
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD-İran gerilimi ile ilgili, “Görmek istediğimiz şey kalıcı bir ateşkes. Oradaki çatışmanın yatışmasını istiyoruz. Çünkü bu herkesin çıkarına” dedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABC News kanalına verdiği röportajda, Orta Doğu’daki güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Albanese, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimin küresel ekonomi üzerindeki sonuçlarına vurgu yaparak kalıcı bir ateşkese varılmasını ve Orta Doğu’daki çatışmanın yatışmasını istediklerini söyledi.

“Savaşın etkisini her gün hissediyoruz”

Başbakan Albanese’ye ABD ordusunun bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran’a yönelik saldırılar düzenlediği hatırlatılarak, ateşkesin bozulabileceğinden ne kadar endişeli olduğu soruldu. Savaşın insanî etkisinin yanı sıra ekonomik etkilerinden ve bu durumun düzelmek yerine daha da kötüye gitmesinden endişe duyduklarını belirten Albanese, “Gerginliğin azaltılmasını yalnızca Orta Doğu’daki etkisi sebebiyle istemiyoruz. Biz oradan uzaktayız ama burada her gün bunun etkisini hissediyoruz” dedi.

Kalıcı ateşkes istiyoruz

Albanese, küresel ortamın oldukça belirsiz olduğuna ve ekonomi piyasalarının ABD’de ya da başka yerlerde yapılan açıklamalara tepki verdiğine işaret ederek, “Görmek istediğimiz şey kalıcı bir ateşkes. Oradaki çatışmanın yatışmasını istiyoruz çünkü bu herkesin çıkarına. Bu, kesinlikle küresel ekonominin de çıkarına” ifadesini kullandı. 

AA

Okunma Sayısı: 297
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyanın menfaati barışta

    ABD: Bu gece İran’a yönelik saldırılar güçlü olacak - İran: Hava savunma sistemleri devreye girdi

    Bize örnek olur mu? - Macaristan, milletvekili maaşlarını % 40 oranında düşüyor?

    Faiz talimatla düşmez, güvenle düşer

    Çiftçiler isyan etti

    Vize vurgununu konuşalım

    Bediüzzaman'ın ittihad çağrısı Bağdat’ta yankılandı: Dünya barışı İslâm birliğine bağlı

    Pakistan: Afganistan sınırında saldırılar düzenledik

    Filipinler'deki 7,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 45 oldu

    İtalya’dan, İsrailli Provokatör Bakan hakkında soruşturma

    AKP’liler de butlana karşı

    Uyuşturucu tehdidi büyüyor

    “Verilen sözler masada kaldı”

    BM’den Afganistan çağrısı

    Eğitimcilerden mülakat tepkisi

    60’ından sonra iş arayanların sayısı artıyor

    Vatandaşın sofrasından çalıyorlar

    İran-Sirik'te patlama sesleri duyuldu

    ABD helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    ABD: Bu gece İran’a yönelik saldırılar güçlü olacak - İran: Hava savunma sistemleri devreye girdi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Dr. Enes Svraka: Peygamberimiz (asm) en iyi öğretmen
    Genel

    Dünyanın menfaati barışta

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.