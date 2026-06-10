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11 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Faiz talimatla düşmez, güvenle düşer

10 Haziran 2026, Çarşamba 22:00
DEVA Partisi lideri Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “faizsiz ekonomi özlemi” açıklamasına sert sözlerle cevap verdi.

Erdoğan’ın 2023 seçimlerinden sonra faiz konusunu neredeyse hiç gündeme getirmediğini söyleyen Babacan, “Faiz talimatla düşmez, güvenle düşer. Güveni kaybeden yüksek faize mahkûm olur” dedi. “İktidar, üretimi önceleyen bir ekonomi yerine, faizi önceleyen bir anlayışı destekliyor” diyen Babacan, “Seçime kadar iki lafın başı ‘faiz’ diyen, ‘faizle mücadele edeceğim’ diyen Erdoğan, seçimden sonra faizden hiç bahsetmez oldu. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Hazine’ye en çok faizi ödeten cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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