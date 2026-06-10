Vatandaşın sofrasından çalıyorlar

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, dolar kurundaki yükselişe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şahin, Türk lirasındaki değer kaybının yanlış ekonomi politikalarının sonucu olduğunu belirterek iktidarı eleştirdi. Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Dolar tarihin zirvesinde, millet tarihin dibinde. Bu ülkenin parası kendiliğinden değer kaybetmedi; yanlışta ısrar eden, faiziyle, kuruyla, enflasyonuyla milleti ezen bu iktidar eliyle yakıldı. Bugün yükselen sadece dolar değil, vatandaşın sofrasından, emeğinden, geleceğinden koparılan bedeldir. Bu millet fakirleşmiyor, göz göre göre fakirleştiriliyor.” Ankara - Anka

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