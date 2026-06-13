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13 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Ev alamıyoruz kirada kaldık

13 Haziran 2026, Cumartesi 00:20
Son yıllarda konut fiyatlarındaki artış hızı yavaşlamış olsa da Türkiye, konut fiyatlarındaki yükselişte liderliğini koruyor. Gelirlerdeki erime ve yüksek finansman maliyetleri ise vatandaşların ev sahibi olmasını giderek zorlaştırıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre konut fiyatları nisanda yıllık bazda yüzde 26.6 arttı. Trading Economics’in 2025 sonu verilerini baz alarak yaptığı incelemeye göre, Türkiye’de konut fiyatları yıllık bazda yüzde 30.62 artışla, 37 ülke arasında birinci oldu.

Nefes’in haberine göre, Türkiye’yi yüzde 24.98 ile Kuzey Makedonya, yüzde 21.24 ile Macaristan, yüzde 18.89 ile Portekiz ve yüzde 16 ile Hırvatistan takip etti. Endeksa’nın açıkladığı Nisan 2026 verilerine göre, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı yaklaşık 39 bin 939 liraya ulaştı. Böylece 100 metrekarelik bir konutun ortalama değeri yaklaşık 4 milyon lira seviyesine çıktı. 28 bin 75 lira olan asgarî ücret esas alındığında, bir asgarî ücretlinin tüm maaşını biriktirmesi halinde ortalama fiyatlardaki 100 metrekarelik bir konutu satın alabilmesi için yaklaşık 143 ay, yani yaklaşık 12 yıl çalışması gerekiyor.

Haber Merkezi

 

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