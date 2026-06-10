AKP’liler de butlana karşı

MetroPOLL Araştırma’nın Mayıs 2026 tarihli “Türkiye’nin Nabzı” anketi, CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” tartışmasında kamuoyunun eğilimini ortaya koydu.

Araştırmada katılımcılara, “Mahkemenin CHP kurultayını ‘mutlak butlan’ gerekçesiyle geçersiz sayarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden CHP Genel Başkanı olarak görevlendirmesini doğru bulur musunuz?” sorusu yöneltildi. Araştırmada, katılımcıların yüzde 62,1’i mahkemenin CHP kurultayını “mutlak butlan” gerekçesiyle geçersiz sayarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden CHP Genel Başkanı olarak görevlendirmesini doğru bulmadığını söyledi. Bu ihtimali doğru bulduğunu belirtenlerin oranı yüzde 27 oldu. AKP’lilerin yüzde 54,4’ünün karara karşı olması dikkat çekti. Haber Merkezi

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