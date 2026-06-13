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13 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Sorulara cevap yok

13 Haziran 2026, Cumartesi 00:22
TBMM Başkanlığı’nın verilerine göre, 28. Yasama Dönemi’nde 12 Mayıs 2026 itibarıyla işleme alınan 44 bin 154 yazılı soru önergesinin 12 bin 742’si cevaplanmadı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği “yazılı soru önergelerinin akıbetine” ilişkin soru önergesini cevaplayarak 28. Yasama Dönemi’nde 12 Mayıs 2026 itibarıyla işleme alınan yazılı soru önergelerine ilişkin verileri paylaştı. 

Bozdağ’ın verdiği cevaba göre, milletvekilleri tarafından verilen toplam 44 bin 154 yazılı soru önergesinden 12 bin 742’si henüz cevaplanmadı. Verilere göre, toplam 44 bin 154 yazılı soru önergesinden 6 bin 157’si süresi içinde cevaplandı, 24 bin 53’ü süresi geçtikten sonra cevaplandı. Ayrıca, bin 195 önergenin cevaplanma sürecinin devam ettiği belirtildi.

En fazla soru önergesi Adalet Bakanlığı’na

Bakanlıklar bazında en fazla yazılı soru önergesi 6 bin 82 önerge ile Adalet Bakanlığı’na yöneltildi. Adalet Bakanlığı’na verilen önergelerin 492’si süresi içinde, 3 bin 529’u süresi geçtikten sonra cevaplanırken, bin 868 önerge cevapsız kaldı. İçişleri Bakanlığı’na 5 bin 531 yazılı soru önergesi verildi.  Bunların 243’ü süresi içinde, 2 bin 827’si süresi geçtikten sonra cevaplandırıldı. 2 bin 326 önergeye cevap verilmezken, 134 önergenin cevaplanma süreci devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’na verilen 4 bin 534 önergenin 706’sı süresi içinde, 2 bin 560’ı süresi geçtikten sonra cevaplandırıldı. Bin 163 önergeye cevap verilmezken, 104 önergenin cevaplanma süreci devam ediyor.

Ankara - Anka

 

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