Özel’den deprem konutları iddiası: Bedava değil, depremzedeye parayla satılıyor

CHP lideri Özgür Özel, Hatay’da çok küçük bir farkla ve itirazlar dikkate alınmadan iradenin gasp edildiğini savunarak “Hatay’ı ilk seçimde bir daha bırakmamak üzere sarılmaya geldik” dedi.

Özel, sandıktan çıkan Hatay milletvekili Can Atalay’ın Anayasa Mahkemesi kararına rağmen cezaevinde tutulmasını ise “en büyük demokrasi ayıplarından biri” olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da eleştiren, Özel, “Brandaladığı Hatay’da her şeyi dört dörtlük gösterdi” dedi. Özel, bundan sonraki süreçte Hatay’dan vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, “İlk seçimde Hatay’ı bir daha bırakmamak üzere buraya sarılmaya geliyoruz” ifadelerini kullandı. Hatay - Anka

