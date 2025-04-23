Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Meclis’in kuruluşunun 105. Yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“23 Nisan 1920, saltanatın değil halkın sesinin esas alınacağının; milletin kaderinin artık saraylarda değil, kendi iradesiyle şekilleneceğinin ilanıdır” diyen Altıntaş, “Egemenlik, bir zümrenin, bir kişinin değil, kayıtsız şartsız milletindir! Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkın iradesinin kalbidir. Yasama yetkisi millet adına oradadır! Denetim yetkisi oradadır! Halkın sözü orada anlam kazanır! 23 Nisan, sadece çocuklara armağan edilmiş bir bayram değil; halk egemenliğinin, demokratik hukuk devletinin ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin teminat altına alındığı bir gündür. Unutmayalım! Parlamento sustuğunda halkın sesi kısılır, egemenlik gölgelenir. Bugün, Meclis’in itibarını, bağımsızlığını ve yetkilerini savunmak, halkın iradesine sahip çıkmaktır” dedi.

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