Tepkiler destekten vazgeçirdi

24 Mayıs 2022, Salı 18:00
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haber Global’de soruları cevapladı.
Erbakan, “‘Kılıçdaroğlu ile Erdoğan kalırsa Erdoğan’a destek veririz’ demiştik ama başımıza gelmeyen kalmadı O kadar ciddi tepkiler oldu ki, biz de şaşırdık. Mesela özellikle Konya’da, bu sözümüzden dolayı rahatsız olanlar oldu. Partimizin içinde bu konuda rahatsızlıklar oluştu. Biz de öyle bir noktaya geldik ki, söyleyeceğimiz öyle bir şey olsa bile biz Tayyip Erdoğan’a destek olmayacağız” ifadelerini kullandı.
Ankara - Fatih Karagöz
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