Trump’tan Erdoğan’a davet

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze’de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve Organlarının tesis edildiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump’ın Barış Kurulu’nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Barış Kurulu’nda kurucu üye olarak yer almaya davet ettiğini açıkladı.

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 167

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.