Tutuksuz yargılanma istiyoruz

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer, CHP büyükşehir belediye başkanları toplantısının sonuç bildirgesini okudu.

Seçer, “Türkiye nüfusunun üçte birinin yaşadığı şehirlerin seçilmiş bele- diye başkanları görevde değildir. Görevden almalar ve kayyım uygulamalarıyla somutlaşan bu müdahalelerin, yalnızca yerel yönetimleri değil, doğrudan halkın iradesini hedef aldığı açıktır. Masumiyet karinesi ve tutuksuz yargılanma hakkını ihlal eden bu anlayışın bir an önce sona ermesini, arkadaşlarımızın tutuksuz bir şekilde yargılanmasını acil olarak talep ediyoruz” dedi. Ankara - Anka

