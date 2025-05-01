Uysal: Lokması elinden alınanların günü

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP ile Türkiye’nin mahkumlar ülkesi hâline geldiğini belirterek, “Binlerce insanı adaleti baskı altına alarak ‘muhalefet ettiği için’ demir parmaklıklara, milyonlarca insanı rakamları , istatistikleri manipüle ederek bu keyfî yönetim için açlığa, sefalete, yokluğa mahkum etti. Bugün aslında milyonlarca mahkumun günü!” dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla açıklama yapan Uysal, “AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın keyfi kaçmasın diye TÜİK verileriyle oynayıp huzuru, sağlığı, lokması elinden alınan, keyfi kaçırılan insanlarımızın günü. ‘AKP’li iş insanları’ daha çok kazansın, huzuru kaçmasın diye sesi kısılan, üye oldukları sendikaların başındaki ‘ağa’lar sayesinde haklarını alamayan emekçilerin günü bugün. Erdoğan ve şürekasının denetimsizlikleri, başı bozuklukları, aç gözlülükleri yüzünden ‘fıtrat’ dedikleri iş cinayetlerine kurban giden işçilerin günü” ifadelerini kullandı. Ankara - Mehmet Kara

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