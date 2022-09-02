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Yargıyı alaşağı ettiler

02 Eylül 2022, Cuma 23:24
Demokrat Parti Sözcüsü Dr. Neslihan Çevik, amaçlarının adaleti ve hukukun üstünlüğünü yeniden temin etmek olduğunu belirtirken, “İktidarın manevi duyguları sömürerek ayakta kaldığı tabanını doğru haberlere erişmesin diye ilk yaptığı şey medyayı ele geçirmek, ikincisi de yargıyı alaşağı etmek olmuştu. ” şeklinde konuştu.

RECEP GÖREN - ANKARA

Demokrat Parti Sözcüsü Dr. Neslihan Çevik, yaptığı haftalık basın açıklamasında gündemi değerlendirdi. İslam’ın ve dini hassasiyetlerin koruyucusu olarak kendini konumlandıranların, geçmişte Kur’an ayetleri ile dalga geçerek esasen neyi koruduklarını ağzından kaçırdığını ifade eden Çevik, “Bugün ise yine skandallarla savruluyoruz ve yine medya ambargosu gelmek üzere. Nitekim bu organize yapının manevi duygularını sömürerek ayakta kaldığı tabanı doğru haberlere erişmesin diye ilk yaptığı şey medyayı ele geçirmek olmuştu. İkincisi de yargıyı alaşağı etmek olmuştu. Muhalefeti de bu şekilde bir açmaza soktular” şeklinde konuştu. DP’li Çevik şunları söyledi: “Kimsenin şüphesi olmasın. Suçun hesabı muhakkak sorulur. Amaç cadı avı değildir. Amaç bir kesimin canını yakmak hiç değildir. Amaç; kendini vahşi batıda sahipsiz topraklarda at koşturduklarını sananların önüne geçmek ve milletin sahipsiz olmadığını göstermektir. Amaç; adaleti ve hukukun üstünlüğünün yeniden teminidir. Amaç; milleti, gençleri ve geleceğimizi organize suçtan ve resmi unvanlı, kravatlı kriminallerden korumaktır.”

BU ZALİM YÖNETİM Mİ SAYIN ERDOĞAN? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Refah Partisi İl Başkanı olduğu dönemdeki bir videosunu hatırlatan Çevik, “Sene 1993. Mutfakta sıkıntıya düşen hanımlar size soruyorum, yavrusunu okula gönderecek aileler size soruyorum; bu kardeşinizin simit ve çay hesabını yapmak istiyorum’ diye başlayan cümleler kuruyor. Diyor ki; ‘Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla, bir simidi bile reva görmüyor.’ Biz de bugünün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a soruyoruz şimdi; “Asgari ücret 5500 TL. 2 aylık asgari ücretle ancak okula başlama masrafları karşılanacak. Bunun sorumlusu bu zalim yönetim mi?” diye sordu. 12 Eylül tarihi itibarıyla yeni eğitim öğretim yılı başlayacağını hatırlatan Çevik, “Okula hazırlık yapan öğrenci ve veliler kırtasiye malzemeleri, ek kaynak kitapları, okul kıyafeti, servis hizmeti gibi eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Yüksek zam oranları ve artan maliyetler karşısında veliler zor günler yaşıyor” dedi. Bir ilkokul öğrencisinin okula başlama maliyetinin 12 bin 500 TL’ye ulaştığını söyleyen Çevik, “Üstelik bu rakama servis ücretleri dahil değil. Bütün malzemeler üç kat arttı. Bunlara çanta, okul kıyafetleri eklenince veliler kara kara düşünüyor” diye konuştu.

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