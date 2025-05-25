"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MAYIS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

'Bütçe açığı vatandaşın omzuna yükleniyor'

25 Mayıs 2025, Pazar 17:00
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, ekonomik krizin derinleştiğini, bütçe açığının vatandaşın sırtına yüklendiğini ve AKP’nin ekonomi politikalarının çöktüğünü belirterek, erken seçim çağrısı yaptı.

Karabat, 2025 yılının ilk dört ayında merkezî yönetim bütçesinin 885,5 milyar TL açık verdiğini, bu rakamla yılsonu hedefi olan 1,9 trilyon TL’nin yüzde 45’ine ulaşıldığını vurguladı. Aynı dönemde 725 milyar TL faiz harcaması yapıldığını, bu miktarın yılsonu hedefi olan 1,95 trilyon TL’nin yüzde 37’sine denk geldiğini ifade eden Karabat, bütçe açığının büyük kısmının KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerle vatandaşın omzuna yüklendiğini belirtti.

İstanbul - Seyhan Şentürk

Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Esnaf bankadaki parasına erişemiyor

    Çiftçi: Devlet tefeci gibi

    Bu kafayla Türkiye’de işler kötüye gider

    Yargıya talimat vermeyen bir yürütmeye ihtiyaç var

    'Bütçe açığı vatandaşın omzuna yükleniyor'

    İran, doğu sınırına 400 kilometre güvenlik duvarı inşa edeceğini açıkladı

    İzmir'in Foça, Urla ve Bayındır ilçelerinde yangın çıktı

    Fransa'nın güneyinde elektrik kesintisi alarmı

    Pentagon'da görev yapan gazetecilere erişim ve dolaşım sınırlaması getirildi

    İsrail, Gazze'deki 10 hastane ve kliniğe daha saldırdı

    Ukrayna: Rus ordusunun füze ve İHA saldırılarında 11 kişi öldü ve 31 kişi yaralandı

    DSÖ: Gazze’ye merhamet gösterin

    Marmara’nın yüzde 93’ü tehdit altında

    Cumhuriyet bize ne kazandırdı?

    İsrail’e karşı uluslararası red yayılıyor

    'Yok yılı olabilir'

    İslamofobi ile mücadele edilmeli

    'Bunun adı modern işkence'

    "Starmer, Lammy, saklanamazsınız; sizi soykırımla yargılayacağız"

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Altı yaşında nikâh mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yargıya talimat vermeyen bir yürütmeye ihtiyaç var
    Şükrü BULUT

    Yeni Asya, umum Nur Talebeleri adına konuşabilir
    Genel

    Bu kafayla Türkiye’de işler kötüye gider
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hakikî tarihin şahitliği
    Genel

    Esnaf bankadaki parasına erişemiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Hayat bir faaliyettir
    Genel

    Çiftçi: Devlet tefeci gibi
    Mehmet KARA

    27 Mayıs: Demokrasiye kara leke

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.