'Bütçe açığı vatandaşın omzuna yükleniyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, ekonomik krizin derinleştiğini, bütçe açığının vatandaşın sırtına yüklendiğini ve AKP’nin ekonomi politikalarının çöktüğünü belirterek, erken seçim çağrısı yaptı.

Karabat, 2025 yılının ilk dört ayında merkezî yönetim bütçesinin 885,5 milyar TL açık verdiğini, bu rakamla yılsonu hedefi olan 1,9 trilyon TL’nin yüzde 45’ine ulaşıldığını vurguladı. Aynı dönemde 725 milyar TL faiz harcaması yapıldığını, bu miktarın yılsonu hedefi olan 1,95 trilyon TL’nin yüzde 37’sine denk geldiğini ifade eden Karabat, bütçe açığının büyük kısmının KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerle vatandaşın omzuna yüklendiğini belirtti. İstanbul - Seyhan Şentürk

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