Terörsüz Türkiye için adalet tesis edilsin

DP İZMİR MİLLETVEKİLİ HAYDAR ALTINTAŞ, “TERÖRSÜZ TÜRKİYE’NİN ÇÖZÜMÜ, DEMOKRASİMİZİ GÜÇLENDİRMEKTE, EKONOMİMİZİ DÜZELTMEKTE, ADALETİ TESİS ETMEKTE VE GENÇLERİMİZİ EĞİTMEKTEDİR” DEDİ.

DEMOKRASİ STANDARDI YÜKSELMELİ

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, terörün her türlüsünü insanlık suçu kabul ettiklerini ve lanetlediklerini belirtti. Huzur ve güven içerisinde yaşamak istediklerini dile getiren Altıntaş, “Terörsüz Türkiye” çalışmalarıyla ilgili iktidarı eleştirdi.

İktidarın iddialarına rağmen “Terörsüz Türkiye” hedefinin yerli ve millî olmadığını savunan Altıntaş, “Terör örgütünün kurucusuyla açıktan yapılan görüşmeler, neredeyse itibar iadesine kadar giden gelişmeler, millet vicdanında şehit yakını ve gazilerin gönlünü incitmiştir” dedi. Altıntaş, terör örgütleriyle asla müzakere yapılamayacağını söyledi.

İktidar önceliği doğru yerde aramalı

İktidarın önceliğinin ekonomiyi sağlam ve düzgün bir temele oturtmak olması gerektiğini aktaran Altıntaş, şunları kaydetti: “Daha sonra kuvvetler ayrılığı ilkesini koruyarak adaleti tesis etmek, fakirliği, cehaleti, sefaleti, demokratik standartlarımızı yükselterek ortadan kaldırmaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde, demokratik standartlarımızı yükselterek her türlü tehditte karşı dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye’nin çözümü, terör örgütlerine taviz vermekte değil demokrasimizi güçlendirmekte, ekonomimizi düzeltmekte, adaleti tesis etmekte ve gençlerimizi eğitmektedir.”

14 Mayıs “Demokrasi Bayramı” ilân edilsin

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş 14 Mayıs’ın “Demokrasi Bayramı” ilân edilmesi için Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

Altıntaş, “Bu günün ‘Demokrasi Bayramı’ olarak ilân edilmesi, demokrasiye ve halk iradesine olan bağlılığımızın güçlü bir ifadesi olacak, gelecek kuşaklara demokrasinin değerini hatırlatan bir vesile oluşturacaktır” dedi.

14 Mayıs 1950 tarihinin Türkiye’de demokrasinin dönüm noktalarından birisi olduğunu ifade eden Altıntaş, “Bu tarihte yapılan genel seçimlerde, ilk kez ‘gizli oy, açık tasnif’ yöntemi uygulanmış, çok partili siyasî sistem içinde halk iradesi serbestçe sandığa yansıtılmış ve iktidar barışçıl bir şekilde el değiştirmiştir. Bu yönüyle 14 Mayıs 1950 seçimleri, sadece bir seçim değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratikleşme yolunda attığı tarihî bir adımdır” dedi.

Ankara - Mehmet Kara

[email protected]