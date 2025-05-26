Yargıya talimat vermeyen bir yürütmeye ihtiyaç var

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iktidarı eleştirdi.

Uysal şunları söyledi: “Sandıkta kazanma ihtimalleri kaybolduğundan bu yana Siyasal İslâmcı AKP’nin ‘Demokrasicilik’ oyunu ve aldatmacası deşifre olmasına rağmen hala, tekrar ve tekrar ‘Yeni Anayasa’ palavrasını sirküle etmeye çalışıyor; parti aparatı olmuş Üniversite Rektörlerini bile görev emriyle ekranlara sevk etmişler! Türkiye’de, ‘yeni anayasa’ dan daha ziyade demokrasi ve hukuk devleti prensibine inanan, Yargı’ya talimat verme ihtiyacı duymayacak, Anayasa’yı ihlâl etmek yerine sadakat duyacak Cumhurbaşkanı ve Yürütme’ye ihtiyaç var!” Ankara - Mehmet Kara

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