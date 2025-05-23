Dünya acil harekete geçsin

Çocuk Hareketi üyesi bazı milletvekilleri, Gazze’deki soykırıma devam eden İsrail’in durdurulması için uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, “Açlık ve hastalıkla mücadele eden çocuklar dünyanın sessizliğine terk edilemez. Uluslararası toplumun Gazze’ye insanî yardımın engelsiz ulaşmasını sağlamak için derhal harekete geçmesi gerekmektedir” ifadesini kullandı. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, “Buradan tüm hükümetlere, uluslararası kuruluşlara ve insan hakları savunucularına tekrar çağrıda bulunuyoruz. Bu vahşeti durdurmak için artık somut adımlar atılmalıdır. Kınama açıklamaları yetmiyor, daha fazlası gerekiyor. Yeter artık, çocuklar ölmesin, insanlık bu utancı daha fazla taşımasın. Artık Gazze’de çocukların çığlıklarını değil kahkahalarını duymak istiyorum” dedi. AA

Okunma Sayısı: 181

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.