Yargı, yürütmenin aparatı oldu - Suçtan faile değil, failden suça gidiliyor

UYSAL: CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ KEYFÎ BİR DÜZEN ÜRETMEKTEDİR. BÖYLE BİR SİSTEMDE ADALET OLMAZ.

SİYASET, MAHKEME SALONLARINA SIKIŞTI - KUVVETLER AYRILIĞI DİYE BİRŞEY KALMADI

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yargıya güvenin dibe vurduğu dönemin yaşandığını söyleyerek, “Yargı artık Türkiye’de yürütmenin bir aparatı” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’de siyasetin mahkeme salonlarına sıkıştığı ve “suçtan faile değil, failden suça gidildiği” bir dönemin yaşandığı belirten Uysal, bu durumun, özellikle 19 Mart’taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yönelik operasyonlarla başladığını ifade etti. Uysal, “Cumhurbaşkanının açıklamalarına bakılırsa, geçmişteki davalarda ifade ettiği gibi kendini sanırım bu davanın da savcısı olarak görüyor” dedi.

Bu sistemde adaleti sağlamak mümkün değil

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin keyfi bir düzen ürettiğini kaydeden Uysal, “Bir kişinin yargıyı, yürütmeyi ve yasamayı kontrol ettiği bu sistemde adaletin sağlanmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz. İktidar da bu durumu fark etmiş olacak ki, Adalet Bakanlığında bakan yardımcılarının kaldırılıp müsteşarlığın yeniden getirilmesi gibi değişikliklerle sistemin aksaklıklarını gidermeye çalışılıyor” diye konuştu. Türkiye’de yargıya güvenin en dibe vurduğu dönemin yaşandığını söyleyen Uysal, “Yargı artık Türkiye’de yürütmenin bir aparatı” dedi.

Manisa - Anka