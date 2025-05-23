Zeybekci’den itiraf

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonraki sürecin ekonomiye zarar verdiğini söyledi.

EKOL TV’de Armağan Çağlayan’ın sunduğu Sorgusuz Sualsiz programına misafir olan Zeybekçi, “19 Mart süreci tabiî ki ekonomiye zarar verdi. Buna ‘vermedi’ demek söz konusu olamaz.” dedi. Zeybekci, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ile TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın yargılanmasına ilişkin ise, “TÜSİAD Başkanının, yani Türkiye’de ekonominin birçok alanında yüzde 60-70’ini kaplayan bir örgütünün başkanının polis eşliğinde ifadeye götürülmesini ben kabul edemem” dedi. Haber Merkezi

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