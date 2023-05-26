Yanıbaşında yansın da bütün gönüller,
Sen yakanlara duaya devam et!
Çığlık çığlıka ağlasın da bebeler
Sen ilgisiz kalmaya devam et!
*
Mazlumun, masumun ahı çıksa da Arşa,
Sen ateşe kor atmaya devam et!
Seni ey duygularım fırlatsam da havaya,
Dört ayak üstüne düşmeye devam et!
*
Milletin hukuku çiğnenmiş, kol geziyor haram
Haramiler kuşatmış etrafı, kan ağlıyor avam
Adalet gitmiş, bitmiş, yıkılmış yuvam
Sen hala yanlışta ısrara devam et!
*
Çevirdin yüzünü zalime, bakmadın masuma.
Geçti menfaatin, çıkarın hep ön plana.
Davranamadın hak hakikat namına.
Çekilsin, çile sen gülmeye devam et!
*
Bir masumun hakkı, denktir Ayasofya’ya.
Din, alet edilmemeli heves ve hevaya.
Köreldi, karardı vicdanın daldın dünyaya.
Sen hala karanlıkta koşmaya devam et!
*
Varsın, aksın mazlumların göz yaşı
Boğulsun, göz yaşında dostun canı
Görme sen, duyma can’ı cananı
Körlüğe, kanmaya kandırılmaya devam et!
*
Biter nefes, gidersin bir gün, girersin kabre.
Fayda vermez pişmanlık, ölüm gelince.
Biter zulüm, kader hükmünü verince.
Yeter artık gel, tevbe istiğfara devam et!
*
Muhatap kendimdir. (Ey karî) Alınma sakın
Edilmez feda, hatırı âlîdir hakkın
Yandı yürekler, söndüremedim baktım
Tesellim, imanım duaya duaya devam et!