ŞİİR

Yanıbaşında yansın da bütün gönüller, Sen yakanlara duaya devam et! Çığlık çığlıka ağlasın da bebeler Sen ilgisiz kalmaya devam et! * Mazlumun, masumun ahı çıksa da Arşa, Sen ateşe kor atmaya devam et! Seni ey duygularım fırlatsam da havaya, Dört ayak üstüne düşmeye devam et! * Milletin hukuku çiğnenmiş, kol geziyor haram Haramiler kuşatmış etrafı, kan ağlıyor avam Adalet gitmiş, bitmiş, yıkılmış yuvam Sen hala yanlışta ısrara devam et! * Çevirdin yüzünü zalime, bakmadın masuma. Geçti menfaatin, çıkarın hep ön plana. Davranamadın hak hakikat namına. Çekilsin, çile sen gülmeye devam et! * Bir masumun hakkı, denktir Ayasofya’ya. Din, alet edilmemeli heves ve hevaya. Köreldi, karardı vicdanın daldın dünyaya. Sen hala karanlıkta koşmaya devam et! * Varsın, aksın mazlumların göz yaşı Boğulsun, göz yaşında dostun canı Görme sen, duyma can’ı cananı Körlüğe, kanmaya kandırılmaya devam et! * Biter nefes, gidersin bir gün, girersin kabre. Fayda vermez pişmanlık, ölüm gelince. Biter zulüm, kader hükmünü verince. Yeter artık gel, tevbe istiğfara devam et! * Muhatap kendimdir. (Ey karî) Alınma sakın Edilmez feda, hatırı âlîdir hakkın Yandı yürekler, söndüremedim baktım Tesellim, imanım duaya duaya devam et!

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