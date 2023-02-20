Zelzele ve zelzele!

Ağızın kuruduğu, sözün bittiği yerde
Hani açmıştı güller, sümbüller nerde?
Dut mu yemiş, bülbüller ötmüyor
Yanık gönülleri titreten sesler nerde?
Emellerin uzundu ölmeyecektin
Belki böyle diyordu uslanmaz nefsin
Yetişti rahmet-i Rahman oldun şehit
Sana kutlu olsun yerin, cennetin
İmtihan, devam ediyor kalanlara
Sabr-ı cemil gerekli sağ olanlara
Bilmem alabildik mi ders, ibret
İman, hayattır, candır insanlara
Yıkık binalar, saraylar, mekânlar gördüm
Yıkılmış hayatlar, gönüller gördüm
Ümitsiz, çaresiz, avare gezen
Gayesinden koparılmış âdemler gördüm
Ey nefsim uyan uyan bu ders yetmedi mi?
Hala gaflette misin tevbe etmedin mi?
Cirmin, günahın kopardı bu kıyameti
Yalvarıp, ağlayıp, yaş dökmedin mi?