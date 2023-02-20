Zelzele ve zelzele!

ŞİİR

Ağızın kuruduğu, sözün bittiği yerde Hani açmıştı güller, sümbüller nerde? Dut mu yemiş, bülbüller ötmüyor Yanık gönülleri titreten sesler nerde? Emellerin uzundu ölmeyecektin Belki böyle diyordu uslanmaz nefsin Yetişti rahmet-i Rahman oldun şehit Sana kutlu olsun yerin, cennetin İmtihan, devam ediyor kalanlara Sabr-ı cemil gerekli sağ olanlara Bilmem alabildik mi ders, ibret İman, hayattır, candır insanlara Yıkık binalar, saraylar, mekânlar gördüm Yıkılmış hayatlar, gönüller gördüm Ümitsiz, çaresiz, avare gezen Gayesinden koparılmış âdemler gördüm Ey nefsim uyan uyan bu ders yetmedi mi? Hala gaflette misin tevbe etmedin mi? Cirmin, günahın kopardı bu kıyameti Yalvarıp, ağlayıp, yaş dökmedin mi?

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