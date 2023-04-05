SEFA GELDİN

Başlangıcı Ramazan’ın hepimize rahmet,
Ortası ise değerlendirenlere mağfiret,
Sadaka, fitre, zekat zaman-ı himmet
Kurtuluş vesilesi, cehennemden Şehr-i Ramazan
***
Sel olur gözyaşları sende ey Şehr-i Gufran,
Şevkle okunur mukabele, sende ey Şehr-i Kur’an,
Nazil olmuştu sende Kur’an-ı Azimüşşan,
Sefa geldin, hoş geldin ey Şehr-i Ramazan
***
Gözler buğulu, diller suskun, gönüller oldu hicran,
Yaş, yeis, hüzün sel olmuş akıyordu an be an,
Yurdumun bir parçasında yaşanıyordu hazan,
Ümit muştulandı, geldin de ey Şehr-i Ramazan
***
Aydınlattı mahyalar, kararan ufkumuzu,
Kur’an’lar, zikirler ihya etti ruhumuzu.
Rahmetinle sende bulduk huzurumuzu,
Geldi can, mümine, sende ey Şehr-i Ramazan
***
Şenlendi gönüller, gemlendi nefisler,
Azaldı günahlar, zincirlendi iblisler,
Kıpır kıpır gönüller, zikre durdu diller,
Müminler, buldu huzur sende ey Şehr-i Ramazan
***
Ramazan, tut orucunu teravihini kıl,
Rahmân, sahib-i kudrettir, tevekkül kıl,
Ramazan ayının sırrına eremez akıl,
Ne hikmetler, sırlar sende ey Şehr-i Ramazan