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5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

SEFA GELDİN

Ramazan Oruç
05 Nisan 2023, Çarşamba
ŞİİR - Yazan: Ramazan Oruç / Bursa

Başlangıcı Ramazan’ın hepimize rahmet,

Ortası ise değerlendirenlere mağfiret,

Sadaka, fitre, zekat zaman-ı himmet

Kurtuluş vesilesi, cehennemden Şehr-i Ramazan

***

Sel olur gözyaşları sende ey Şehr-i Gufran,

Şevkle okunur mukabele, sende ey Şehr-i Kur’an,

Nazil olmuştu sende Kur’an-ı Azimüşşan,

Sefa geldin, hoş geldin ey Şehr-i Ramazan

***

Gözler buğulu, diller suskun, gönüller oldu hicran,

Yaş, yeis, hüzün sel olmuş akıyordu an be an,

Yurdumun bir parçasında yaşanıyordu hazan,

Ümit muştulandı, geldin de ey Şehr-i Ramazan

***

Aydınlattı mahyalar, kararan ufkumuzu,

Kur’an’lar, zikirler ihya etti ruhumuzu.

Rahmetinle sende bulduk huzurumuzu,

Geldi can, mümine, sende ey Şehr-i Ramazan

***

Şenlendi gönüller, gemlendi nefisler,

Azaldı günahlar, zincirlendi iblisler,

Kıpır kıpır gönüller, zikre durdu diller,

Müminler, buldu huzur sende ey Şehr-i Ramazan

***

Ramazan, tut orucunu teravihini kıl,

Rahmân, sahib-i kudrettir, tevekkül kıl,

Ramazan ayının sırrına eremez akıl,

Ne hikmetler, sırlar sende ey Şehr-i Ramazan

 

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