SEFA GELDİN

ŞİİR - Yazan: Ramazan Oruç / Bursa

Başlangıcı Ramazan’ın hepimize rahmet, Ortası ise değerlendirenlere mağfiret, Sadaka, fitre, zekat zaman-ı himmet Kurtuluş vesilesi, cehennemden Şehr-i Ramazan *** Sel olur gözyaşları sende ey Şehr-i Gufran, Şevkle okunur mukabele, sende ey Şehr-i Kur’an, Nazil olmuştu sende Kur’an-ı Azimüşşan, Sefa geldin, hoş geldin ey Şehr-i Ramazan *** Gözler buğulu, diller suskun, gönüller oldu hicran, Yaş, yeis, hüzün sel olmuş akıyordu an be an, Yurdumun bir parçasında yaşanıyordu hazan, Ümit muştulandı, geldin de ey Şehr-i Ramazan *** Aydınlattı mahyalar, kararan ufkumuzu, Kur’an’lar, zikirler ihya etti ruhumuzu. Rahmetinle sende bulduk huzurumuzu, Geldi can, mümine, sende ey Şehr-i Ramazan *** Şenlendi gönüller, gemlendi nefisler, Azaldı günahlar, zincirlendi iblisler, Kıpır kıpır gönüller, zikre durdu diller, Müminler, buldu huzur sende ey Şehr-i Ramazan *** Ramazan, tut orucunu teravihini kıl, Rahmân, sahib-i kudrettir, tevekkül kıl, Ramazan ayının sırrına eremez akıl, Ne hikmetler, sırlar sende ey Şehr-i Ramazan

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