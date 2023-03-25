Doğu Türkistan’da oruç yasağı!

Çin işgali altındaki Doğu Türkistan’da Ramazan yasağı bildirisinde, Müslüman parti üyeleri, kamu personeli, öğrenci, öğretmen, devlet kontrolündeki şirket ve kuruluşlarda çalışanların, oruç tutmalarının yasaklandığı duyuruldu.

Sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır

Çin yönetimi, yıllardır Doğu Türkistan’da parti üyeleri, kamu personeli, öğrenciler ve öğretmenlerin oruç tutmasını ve namaz kılmasını yasaklıyor. Çin yönetimi tarafından bu yıl da yayımlanan klasik Ramazan yasağı bildirisinde, Müslüman parti üyeleri, kamu personeli, öğrenci, öğretmen, devlet kontrolündeki şirket ve kuruluşlarda çalışanların, Ramazan ayı boyunca oruç tutmalarının yasaklandığı duyuruldu. Yasaklara karşılık Uygur Hareketi de yayımladığı basın açıklamasında İslam dünyasını devam eden Uygur soykırımı için bu Ramazan’da harekete geçmeye çağırdı.

Soykırımı hatırlayın!

Karar’ın haberine göre, açıklamada şu ifadeler kaydedildi: “İslâm dininin temel ibadetlerinden olan Oruç ayı Ramazan’da Doğu Türkistan’da Çin zulmü altındaki kardeşlerimizi hatırlama zamanı. Uygur hareketi bu mübarek ayıda oruç tutan tüm Müslümanlara Ramazan selamlarını iletiyoruz. Ramazan, dünyanın her yerindeki Müslümanlar için yılın sultanıdır ve amacı oruç tutma, dua etme, paylaşma ve ruhumuzu temizleme aydır. Biz Ramazan’ da rahat orucumuzu tutarken ÇKP tarafından işlenen ve Pekin’in İslam’a karşı yürüttüğü savaşla devam eden Uygur Soykırımı hakkında hatırlatma ve farkındalık oluşturmak istiyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, Ramazan ayını oruç tutma ve dua etme zamanı olarak değerlendiriyor, ancak Uygurlar için dinin tamamı ve İslam’ın tüm yönleri suç sayılıyor.”

Uzun hapis cezaları veriliyor

Oruç tutmak, namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak ve başörtüsü takmak veya sakal bırakmak gibi dini vecibeleri ÇKP tarafından “aşırı dinci” eylemler olarak etiketlendi ve bu faaliyetlerde bulunanlar için uzun hapis cezaları verildi. Uygur hareketi dünya çapındaki hükümetleri ÇKP’nin soykırımını, modern köleliği, insanlığa karşı savaşını ve küresel güvenliğin istikrarsızlaşmasını durdurmak için somut adımlar atmaya çağırıyor. Uygur hareketi bu Ramazan’ın herkese Uygur toplumuyla dayanışma içinde birleşme ve Doğu Türkistan’da işlenen zulümler için adalet talep etme konusunda ilham kaynağı olmasını diliyor.

Haber Merkezi