Samsun’da Ramazan Sokağı kuruldu

Samsun’da Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Sokağı kuruldu.
Cumhuriyet Meydanı ve Çobanlı İskele’de kurulan sokakta, alışveriş alanları yer alırken Ramazan boyunca çocuklar için etkinlikler, atölye çalışmaları, gölge oyunu ve söyleşiler gerçekleştirilecek.
Cumhuriyet Meydanı’ndaki sokağı ziyaret eden Halit Yayla, “Etkinlikler gayet güzel, çocuklar eğleniyor, Ramazana dair ilişkiler canlanıyor, alışverişler yapılıyor. Ramazanın bereketini burada herkes idrak ediyor, güzel bir gün geçiriyor” diye konuştu.
AA